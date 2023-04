Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin soll über Rot gefahren sein: Vier Verletzte - Velbert - 2304074

Mettmann (ots)

In Velbert kam es am Mittwoch (26. April 2023) zu einem schweren Autounfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Hierbei kam es auch zu einer Schrecksekunde mit einem sechs Jahre alten Jungen, der augenscheinlich gleich mehrere Schutzengel hatte.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war gegen 14 Uhr eine 82-jährige Velberterin mit ihrem BMW X1 über die Kopernikusstraße in Richtung Von-Humboldt-Straße gefahren. Hierbei soll sie nach Aussagen von Zeugen ungebremst über eine rote Ampel in den Bereich der Kreuzung gefahren sein, wobei sie mit dem VW Touran eines 61-jährigen Velberters kollidierte. Hierbei wurde der 61-jährige Fahrer schwer sowie seine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurden die 82-Jährige sowie ihr 86-jähriger Ehemann, welcher auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Alle vier Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Augenscheinlich gleich mehrere Schutzengel hatte ein sechs Jahre alter Junge, welcher in dem Moment über die für ihn Grünlicht anzeigende Fußgängerampel an der Kreuzung gegangen war. Laut Angaben von Zeugen sei der Junge um Haaresbreite von dem BMW der Seniorin erfasst worden. Dieser habe einer Kollision nur aus dem Wege gehen können, indem er im letzten Moment einen Schritt zurück gemacht habe.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt und mussten daher in der Folge abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von über 20.000 Euro.

Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

