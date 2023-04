Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei begrüßt 30 Mädchen zum "Girls Day" - Kreis Mettmann - 2304075

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie funktioniert das eigentlich mit dem Nehmen von Fingerabdrücken? Wie arbeitet die Spurensicherung? Welche Ausrüstungsgegenstände trägt ein Polizist im Dienst ständig mit sich herum und welche Selbstverteidigungs- und Festnahmetechniken gibt es eigentlich bei der Polizei? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Donnerstag (27. April 2023) zahlreichen Mädchen beim so genannten "Girls Day" - denn auch in diesem Jahr beteiligt sich die Behörde wieder an dem bundesweiten Aktionstag.

Um 8:30 Uhr begrüßte sie dazu Landrat Thomas Hendele in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann vor dem Haupthaus der Polizei am Adalbert-Bach-Platz. Er machte den polizeiinteressierten Jugendlichen deutlich, wie dringend guter Nachwuchs auch bei der Polizei benötigt wird und ermunterte sie, sich später auch bei der Polizei zu bewerben.

Danach übergab er die Mädchen an die Personalwerberin, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, die mit ihrem Team diesen Tag organisiert hatte. Neben Stationen beim Erkennungsdienst der Kriminalpolizei, wo die Mädchen unter anderem Fingerabdrücke nehmen dürfen, steht hierbei auch eine Vorführung der Polizeilichen Sonderdienste auf der Tagesordnung. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden den Mädchen dabei nicht nur ihre umfangreiche Ausrüstung zeigen, sondern auch Festnahmetechniken vorführen. Natürlich dürfen die Mädchen hierbei aber auch selbst mal den Körperschutz anlegen und sehen, wie schwer dieser ist.

Ein besonderes Highlight ist auch ein Besuch einer Hundeführerin mit ihrem Diensthund. Sie wird zeigen, wie Ihr vierbeiniger Kollege Drogen erschnüffeln und finden kann. Weiter geht es für die Mädchen am heutigen "Girls Day" dann mit einer Besichtigung des Polizeigewahrsams und des polizeilichen "Fuhrparks" - so wird sicherlich auch genügend Zeit für das eine oder andere Foto am oder in einem Streifenwagen vorhanden sein.

Zum Abschluss des Tages hat die Kreispolizeibehörde Mettmann traditionell auch wieder einen Eiswagen organisiert, an dem sich die Mädchen nach einem aufregenden Tag kulinarisch abkühlen können. "Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Tag gute Werbung für den Polizeiberuf bei den Mädchen machen können - und wir hoffen natürlich, dass sich die eine oder andere möglicherweise sogar dafür entscheidet, sich nach der Schule bei der Polizei zu bewerben", sagt Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann. Fragen zum Dualen Studium oder zur Ausbildung über die Fachoberschule beantwortet die Personalwerberin unter der Rufnummer 02104 982-2222.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell