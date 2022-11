Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, 19.11.2022 gegen 15:50 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz beim Kaufland im Waldspitzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke den daneben ordnungsgemäß parkenden schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person von der Unfallörtlichkeit, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell