Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Tageswohnungseinbruch mit Täterkontakt

Limburgerhof (ots)

Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beuthener Straße wurden am Freitagmittag, 18.11.2022 gegen 14:30 Uhr, zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Während durch einen Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, stand der zweite Täter vor dem Anwesen. Dieser wurde von einem aufmerksamen Bürger bemerkt. Nach Ansprache flüchteten beide Täter über die Allensteiner Straße in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Der Einstieg in das Haus gelang nicht. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, hatte schwarze glänzende, wuschelige Haare und war schwarz gekleidet. Die zweiten Täter war ebenfalls männlich, ca. 40 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und trug eine weinrote Oberbekleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

