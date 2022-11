Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person (31/1811)

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Wormser Landstraße in Speyer. Eine 58-jährige Mofafahrerin befuhr die Wormser Landstraße in Richtung der Innenstadt. Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte sie mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW Renault eines 41-Jährigen, da sie einem auf der Fahrbahn wartenden PKW Audi eines 53-Jährigen ausweichen wollte. Die Mofafahrerin stieß zunächst gegen den Renault und anschließend gegen den wartenden Audi. Die Mofafahrerin kam zu Fall, wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrer der PKW blieben unverletzt. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

