Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 18.11. gegen 16:30 Uhr in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim. Die 54-jährige Fahrerin eines Kleinwagens befuhr die Industriestraße in Fahrtrichtung Frankenthalerstraße und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger aus Bobenheim-Roxheim, mit seinem Leichtkraftrad ebenfalls die Industriestraße in gleiche Richtung. Als er einen vor ihm fahrenden PKW überholen wollte, erkannte er den PKW der abbiegende 54-jährigen zu spät und kollidierte mit diesem. Der 17-jährige kam folglich zu Fall und wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 EUR. Neben der Polizeiinspektion Frankenthal, war ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell