POL-PDLU: Presseerklärung der Polizeiinspektion Speyer Speyer - Berichterstattung zu zwei Versammlungen in Speyer 19.11.2022, 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Speyer (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Wormser Landstraße in Speyer. Eine 58-jährige Mofafahrerin befuhr die Wormser Landstraße in Richtung der Innenstadt. Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte sie mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW Renault eines 41-Jährigen, da sie einem auf der Fahrbahn wartenden PKW Audi eines ...

mehr