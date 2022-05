Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet

Schweich (ots)

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 2022, vermutlich zwischen 19 Uhr und 0:40 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw in der Klosterstraße in Schweich bei einen Verkehrsunfall beschädigt. An dem Fahrzeug konnten Unfallspuren und Schäden im Heckbereich festgestellt werden, die auf ein Auffahren eines Motorrades oder Fahrrades schließen lassen. Der Unfallverursacher, der sich bei dem Unfall verletzt haben dürfte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502-91570.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell