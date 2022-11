Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schockanruf erfolgreich

Mutterstadt (ots)

Betrüger riefen am Freitag, 18.11.2022, bei einer 91- jährigen Dame aus Mutterstadt an, gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten im weiteren Verlauf Bargeld und Wertsachen. Durch eine geschickte Gesprächsführung machten die Täter dem Opfer glaubend, ein Familienangehöriger habe einen Unfall mit Schwerverletzten verursacht und sitze nun im Gefängnis. Durch die vermeintlichen Polizisten und den vermeintlichen Richter würde eine Kaution für die Freilassung gefordert. Die Dame fiel auf die Betrugsmasche rein und übergab den Tätern an der Haustür Bargeld und Schmuck im fünftstelligen Bereich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. -Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst. -Informieren Sie Nachbarn oder Angehörige. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, informieren Sie sicherheitshalber eine weitere Person. Häufig veranlasst dies die Täter von ihrer Betrugsabsicht Abstand zu nehmen. -Erstatten Sie Anzeige. Informieren Sie immer die Polizei Rheinland-Pfalz. Nur indem wir Kenntnis von den Betrugsversuchen erhalten, können wir die Täter ermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell