Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2023.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen eines Handtaschenraubes.

Salzgitter, Lebenstedt, Wehrstraße/Kattowitzer Straße, 24.05.2023, 03:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Geschädigte zur Tatzeit an der Einmündung Wehrstraße/Kattowitzer Straße befunden hatte. Beim Begehen der Wehrstraße habe der unbekannte Täter von hinten an der Handtasche der Geschädigten gezogen und versucht, diese zu entreißen. Die Frau konnte sich wehren. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung der Kattowitzer Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 170-175 cm groß, trug eine schwarze Jacke und eine helle Hose. Der Täter ging nach vorne gebeugt. Die Polizei Salzgitter bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

Täter drangen in ein Bürogebäude ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Zum Salzgittersee, Wohnresidenz, 23.05.2023, 20:30 Uhr-24.05.2023, 06:30 Uhr.

Die unbekannten Täter drangen widerrechtlich in das Büro ein und erbeuteten im Tatverlauf Bargeld. Die Polizei Salzgitter ermittelt die Schadenshöhe und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Fahrer eines Mofa wurde bei Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt.

Salzgitter, Bleckenstedt, Bleckenstedter Straße, 24.05.2023, 12:30 Uhr.

Der 49-jährige Fahrer eines Kastenwagen befuhr die Kreisstraße 39 an der Anschlussstelle SZ-Bleckenstedt und beabsichtige an deren Fuß nach links in Richtung SZ-Bleckenstedt (dortige K 12) einzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich den auf einem Mofa fahrenden 62-jährigen Mann. Dieser fuhr von SZ-Bleckenstedt in Richtung SZ-Sauingen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer des Mofa erlitt bei dem Verkehrsunfall nicht unerhebliche Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell