Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2023.

Peine (ots)

Täter drangen in ein Bürogebäude ein.

Edemissen, Abbensen, Edemisser Landstraße, 23.05.2023, 16:30 Uhr-24.05.2023, 06:45 Uhr.

Die Täter drangen offensichtlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Büroräume eines Gewerbeunternehmens ein und durchsuchten zahlreiche Behältnisse. Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 1.700 Euro.

Täter drangen in eine Betreuungseinrichtung ein.

Edemissen, Eddesse, Dollberger Straße, 23.05.2023-24.05.2023.

Die Täter hebelten ein Fenster einer Betreuungseinrichtung auf und durchsuchten in den Räumen mehrere Schränke. Weitere im Objekt befindliche Türen wurden zudem aufgehebelt. Die Polizei ermittelt aktuell das Diebesgut und geht von einer Schadenshöhe von derzeit 1.000 Euro aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 97648-0 entgegen.

Mobilfunkgeschäft wurde von Tätern heimgesucht.

Peine, Gröpern, 25.05.2023, 00:50 Uhr.

Vier unbekannte Täter hatten die Scheibe eines Gewerbeunternehmens eingeschlagen und im Tatverlauf mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Marktplatz. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

Täter erbeuteten Smartphones.

Peine, Breite Straße, 25.05.2023, ca. 00:50 Uhr.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Schiebetür in das Gewerbegeschäft für Kommunikation ein und erbeuteten im Tatverlauf mehrere Smartphones. Der entstandene Schaden liegt bei über 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Fahrer eines Lkw kam von der Fahrbahn ab.

Ilsede, Hauptstraße, L 413, 24.05.2023, 18:15 Uhr.

Der 39-jährige Fahrer eines Lkw befuhr die L 413 aus Richtung Klein Solschen kommend in Fahrtrichtung B 494. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der leicht verletzte Fahrer wurde in das Kreiskrankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell