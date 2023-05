Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.05.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl in Wohnung,

38226 Salzgitter, Wildkamp, Freitag, 26.05.23, ca. 11:00 Uhr

Am Freitagvormittag kam es zu einem Trickdiebstahl im Wildkamp. Ein bislang unbekannter Täter sprach vor einem Mehrfamilienhaus eine 90-jährigen Anwohnerin an. Er gab sich als Handwerker aus und täuschte vor, dass er die Wohnung der Geschädigten betreten müsse, um den Wasserdruck zu prüfen. Die gutgläubige Dame gewährte ihm daraufhin den Zutritt und der Mann ließ in verschiedenen Räumen Wasserhähne laufen. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Geschädigte feststellen, dass diverse Wertgegenstände -darunter einiger Schmuck- aus der Wohnung gestohlen wurden. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer, 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße / Neißestraße, Freitag, 26.05.23, ca. 12:52 Uhr

Am Freitagmittag kam es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, in Folge dessen der Radfahrer verletzt wurde. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die Berliner Straße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Neißestraße abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 54-jährigen Radfahrer aus Salzgitter, der die Kreuzung in gleicher Fahrtrichtung auf dem Schutzstreifen des Radweges überqueren wollte. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell