POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 27.05.2023, 09:00 Uhr - 28.05.2023, 09:00 Uhr

Fundsache Tretroller/Scooter

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Augusta-Friedrichs-Straße Zeit: 24.05.20233, gegen 15:00 Uhr

Bereits am 24.05.2023 nimmt die Finderin einen Tretroller im o.g. Bereich wahr. Diesen gibt sie am 27.05.2023 bei der Polizei Salzgitter-Bad ab. Es handelt sich um einen Tretroller/Kinder Scooter der Firma EVO in der Farbe schwarz und rot. Die Eigentümerin/der Eigentümer darf sich bei der Polizei Salzgitter-Bad melden (05341/8250). Sollte der Roller nicht umgehend abgeholt werden, wird er dem Fundbüro der Stadt Salzgitter zugeführt.

Rauchentwicklung durch Gartenarbeit

Ort: 38259 Salzgitter-Gebhardshagen, Eisenerzstraße Zeit: 27.05.20233, gegen 16:00 Uhr

Der BFW Salzgitter wird eine ungeklärte Rauchentwicklung im Bereich der Eisenerzstraße in Salzgitter-Gebhardshagen gemeldet. Der Grund lag in der Gartenarbeit. Man vernichtete Unkraut mit einem Bunsenbrenner und es kam dazu, dass die seitliche Bodenverkleidung der Terrasse leicht angeschmort wurde.

Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Mozartstraße Zeit: 27.05.20233, gegen 21:00 Uhr

Die BFW Salzgitter wurde über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Salzgitter-Bad in Kenntnis gesetzt. Im Zuge dessen kam es zu einer Evakuierung des Brandobjektes sowie der umliegenden Wohngebäude. Vor Ort konnte auf dem Dachboden ein Brand festgestellt werden. Das Wohnhaus ist vorübergehend unbewohnbar. Verletzte gibt es nicht. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Dachstuhlbrandes ist bisher ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt.

Zeugen werden gebeten sich beim Fachkommissariat 1 der Polizei Salzgitter-Lebenstedt (05341/18970) zu melden.

