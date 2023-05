Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Mit 1,5 Promille auf der Autobahn unterwegs

Da ein Ford Transit auffällig schwankend auf der Bundesautobahn 81 zwischen Mundelsheim und Ilsfeld unterwegs war, verständigten Zeugen am Freitagvormittag die Polizei. Das Fahrzeug konnte gegen 11.05 Uhr durch Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg angetroffen und kontrolliert werden. Da bei dem 42-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest. Dieser zeigte 1,5 Promille an, sodass der Mann die Beamten zur Blutentnahme belgeiten musste. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort beschlagnahmt.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Über 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Donnerstagabend an einem Audi A3 im Bollwerksturmparkhaus in Heilbronn. Der Unbekannte streifte zwischen 17.10 Uhr und 19.45 Uhr an dem auf den Frauenparkplätzen abgestellten PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte versuchten sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße in Heilbronn zu verschaffen. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr machten sich der oder die Täter gewaltsam an der Hauseingangstür zu schaffen, scheiterten jedoch. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

