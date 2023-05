Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und über 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell. Gegen 16.40 Uhr stockte der Verkehr von Kupferzell kommend in Richtung Künzelsau. Ein 74-Jähriger erkannte die stehenden Fahrzeuge vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Vito auf einen Ford auf. Durch den Unfall wurde die 56-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 74-Jährige wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt.

Klepsau: Tote Biber gestohlen - Zeugen gesucht

Dass Biber unter Artenschutz stehen, ist allgemein bekannt. Dasselbe gilt jedoch auch für verstorbene Tiere. Offenbar war dies Unbekannten egal. Bereits in der Nacht vom 21. April auf den 22. April wurde auf der Landesstraße 1025 zwischen Klepsau und Krautheim in der Nähe des ehemaligen Sägewerks ein Biber überfahren. Als der zuständige Biberberater den Kadaver am 24. April gegen 7 Uhr einsammeln wollte, war dieser unauffindbar. Dem Biberberater dieses Bereichs wurden im vergangenen Jahr zwei weitere tote Biber gemeldet, die jedoch bis zu ihrer Entsorgung nicht mehr auffindbar waren.

Hinweise zum Verbleib der Biber werden unter Telefonnummer 09341 810 vom Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim entgegengenommen.

Biber sind nachtaktiv und überqueren Straßen vorrangig in der Zeit zwischen Mitternacht und den Morgenstunden in der Nähe von Gewässern, so dass in diesen Zeiten besondere Vorsicht vorherrschen sollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell