Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl in der Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 15.04.2023 kam es im Zeitraum von 11:15 bis 11:25 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 4 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Taschendiebstahl. Unbekannt Täter entwendeten aus dem verschlossenen Rucksack der 76-jährigen Geschädigten die Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

* Die Polizei rät, insbesondere in größeren Menschenansammlungen Gepäckstücke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Mitgeführte Taschen sollten verschlossen vor dem Körper getragen werden um einen unbeobachteten Zugriff zu vermeiden.

* Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden.

* Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

* Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen, lassen Sie diese sofort unter der Sperrnotruf-Nummer 116 116 sperren. Informieren Sie nach der Sperrung Ihr kontoführendes Kreditinstitut. Damit Ihre Debitkarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift benötigt wird, müssen Sie den Verlust Ihrer Karte der Polizei melden. Nur diese kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell