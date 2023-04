Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 15.04.23, kam es gegen 20h in der Saarlandstraße in Ludwigshafen Süd zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen Fahrradfahrer. Eine Zeugin beobachtete, wie der 64-jährige Mannheimer zweimal von seinem Fahrrad stürzte, weshalb sie den Notruf wählte. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte als Grund für die auffällige Fahrweise ein Atemalkoholwert in Höhe von über zwei Promille ermittelt werden. Der Mann wurde zur Polizeidienstelle verbracht wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Das Fahrrad des Herrn wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

