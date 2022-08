Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt

Schnett (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 04:40 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt im Schulweg in Schnett. Sie durchsuchten den Laden nach etwas Verwertbaren und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Dieser hielt allerdings Stand und konnte durch die Einbrecher nicht geöffnet werden. Mit insgesamt 200 Euro Bargeld, welches die Diebe in den Ladenkassen vorfanden, machten sie sich aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell