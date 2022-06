Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Flucht endete mit Unfall

Gemarkung Bingen-Büdesheim, alte B9 (ots)

07.06.2022, 00:47

Am 07.06.2022, gegen 00:47 Uhr, wurde der Polizei ein auffälliges Fahrzeug im Ortsteil Bingen-Bingerbrück gemeldet, welches längere Zeit mit laufendem Motor auf einem Tankstellengelände stand. Auf der Anfahrt wurde den Beamten mitgeteilt, dass das Fahrzeug das Gelände verlassen und in Richtung Bingen-Büdesheim fortbewegt worden sei. Zwischen den Ortschaften Bingen-Bingerbrück und Bingen-Büdesheim konnte zu dem genannten Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen aufgeschlossen werden. Die Funkstreifte überholte das Fahrzeug und forderte den Fahrzeugführer über Anhaltegeber auf, dem Streifenwagen zu folgen, um alsdann eine Kontrolle durchführen zu können. Als der Funkstreifenwagen schon den sogenannten "Eiskanal" (links Betonmauer, rechts unbefestigter Grünstreifen)in Richtung L 400 befuhr, lenkte der Fahrer des niederländischen Fahrzeuges seinen PKW im letzten Moment auf die Fahrspur zurück. Da die Streife nicht wenden konnte, fuhr sie von der L400 sofort wieder auf die "alte B9" auf, konnte das Fahrzeug aber nicht mehr sichten. Sodann wurden die Auffahrten und Abfahrten überprüft, jedoch ohne Erfolg. Bei Überprüfung des "Kreisels Dromersheimer Chaussee" konnte das Fahrzeug verunfallt, auf dem Dach liegend, festgestellt werden. Ein Mann und eine Frau standen am Fahrzeug. Beide Personen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Im Fahrzeug wurde mehrere Fläschchen mit Flüssigkeit aufgefunden. Nach ersten Tests dürfte die Flüssigkeit unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Dem 25 jährigen Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Drogenkonsum gegeben war. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

