Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Dienstagabend an einem VW Golf in der Willy-Brand-Straße in Wertheim. Der Unbekannte streifte gegen 18.30 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell