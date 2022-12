Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus PKW und Einbruch in einen PKW in Trier

Trier (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch, 21. Dezember, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr aus einem unverschlossenen abgestellten PKW in einer Tiefgarage in der Benediktinerstraße eine schwarze Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten. Zur Tatzeit wurden mehrere fremde Personen beim Verlassen der Tiefgarage beobachtet. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass eine der gestohlenen EC-Karten zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr in der Zeughausstraße zum Bezahlen an Zigarettenautomaten genutzt wurde.

Weiterhin schlug ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag, 22. Dezember, in der Zeit von 23 Uhr bis 7:40 Uhr, in der Karl-Marx-Straße bei einem geparkten PKW die hintere Scheibe der Fahrerseite ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit noch unklar. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Trier unter 0651/9779-2290 erbeten.

