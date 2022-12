POL-PPTR: Diebstahl aus Telekommunikations-Shop in Trier

Trier (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 22. Dezember, in der Zeit von 2:30 Uhr bis 7 Uhr entwendeten Unbekannte aus den Räumlichkeiten des Zirkus ein Mischpult, ein Handy, ein Lautsprecher, einen Akkuschrauber und Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Trier unter 0651/9779-2290 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

