POL-W: W Tatverdächtiger Mann schwer verletzt - Drogenfund in Wohnung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Gestern Mittag (04.07.2022, 13:25 Uhr) erlitt ein Mann schwere Verletzungen, nachdem er vom Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stürzte. Polizeibeamte befanden sich am gestrigen Mittag im Zuge eines Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus am Klingelholl in Wuppertal. Um einsatzrelevante Erkenntnisse zu erlangen klingelten und klopften die Beamten an den Türen mehrerer Wohnungen. Ein Bewohner des Hauses sprach die Beamten an und wies auf einen Mann hin, der verletzt im Hinterhof des Hauses lag. Nach einer sofort eingeleiteten Erstversorgung durch die Polizisten brachte der Rettungsdienst den 24-Jährigen zur intensivmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Nach der Spurenlage dürfte der Verletzte von einem Balkon im zweiten Obergeschoss gestürzt sein. Um ggf. hilfsbedürftigen Personen in der zu dem Balkon gehörenden Wohnung beistehen zu können ließen die Beamten durch die Feuerwehr die Wohnungstür öffnen. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Stattdessen nahmen die Beamten einen starken Marihuanageruch wahr und erkannten in der Wohnung liegende Geldbündel. Da nunmehr der Verdacht des Drogenhandels bestand wurde die Staatsanwaltschaft informiert, die einen Durchsuchungsbeschluss bei dem Amtsgericht Wuppertal erwirkte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in der Wohnung 2.573 Gramm Marihuana, 792 Gramm Ecstasy-Tabletten sowie über 4.650 Euro Bargeld in kleiner Stückelung sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatverdächtige das Erscheinen der Polizei auf sich bezogen und versucht haben, über den Balkon seiner Wohnung zu entkommen. Bei dem Sturz zog er sich insbesondere erhebliche Kopfverletzungen zu. Anlässlich der aufgefundenen Drogen werden gegen ihn nunmehr Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.

