Heidelberg (ots) - Über den Zaun eines Firmengeschäfts verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, eine unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Firmengelände in der Sandhäuser Straße und entwendete Kupferkabel im Wert von mindestens 125.000 Euro. Nach derzeitigem ...

mehr