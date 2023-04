Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahlschaden in Höhe von 125.000 Euro -Kupferkabel von Firmengelände entwendet. Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Über den Zaun eines Firmengeschäfts verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, eine unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Firmengelände in der Sandhäuser Straße und entwendete Kupferkabel im Wert von mindestens 125.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schnitten die Unbekannten ein Loch in den Zaun und begaben sich schließlich auf das Firmengelände. Im Anschluss zogen die Täter bzw. Täterinnen die auf Kabeltrommeln aufgezogenen Kupferkabel ab und nahmen weitere Kupferkabel, welche in einem Kabelschacht gelagert wurden, an sich. Aufgrund der hohen Menge an Diebesgut, wird nach derzeitigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Kupferkabel mit einem Fahrzeug über das Haupteingangstor abtransportierten wurden. Zeugen, denen ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen ist bzw. die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 / 3418-0, zu melden.

