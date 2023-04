Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrer eines LKW beschädigte am Montagmittag, gegen 13 Uhr in der Kasseler Straße einen am Straßenrand geparkten Audi. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der LKW-Fahrer mitsamt seinem Gespann die Baldurstraße entlangfuhr. Als der unbekannte Fahrer daraufhin in die Kasseler Straße eingebogen ist, beschädigte dieser einen am Straßenrand abgestellten Audi. Der Schaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Nach derzeitigen Ermittlungen handelte es sich bei dem LKW-Gespann um einen Autotransporter. Die auf dem LKW beladenen Pkw waren zudem mit einer netzartigen Plane bedeckt. An dem Heck des Fahrzeugs war ein gelbes Schild befestigt. Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug, dem Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen, unter Tel.: 0621 / 77769-0, zu melden.

