Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsschilder demoliert - Polizei sucht Zeugen

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Sonntagmorgen eine Schneise der Verwüstung, die sich entlang der Hauptstraße zog. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Verkehrsschilder. Mit roher Gewalt wurden die Metallstangen umgebogen, sodass diese in die Fahrbahn ragten und so eine Gefahr für den Verkehr darstellten. Auch die Absperrung der Umleitung für das Brunnenfest wurde beschädigt und umgeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell