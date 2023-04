Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Bike am Sportzentrum-West gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots)

Gerade einmal für zwei Stunden stellte am Sonntag eine 52-jährige Frau ihr E-Bike in der Ludwig-Guttmann-Straße in Wieblingen ab, als sie schließlich gegen 19 Uhr feststellen musste, dass es gestohlen worden war. Und das obwohl sie es sogar gleich mit zwei Schlössern gesichert hatte. Der Schaden kann mit knapp 3000 Euro beziffert werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell