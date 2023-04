Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, den 16.04.2023 und vergangenem Samstag, den 22.04.2023, stieg eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Josef-Reiert-Straße ein. Die Unbekannten schlugen zunächst eine Scheibe eines Kellerfensters ein, um dieses anschließend zu öffnen und über dieses in das Wohnhaus zu gelangen. Innerhalb des Hauses entwendeten die Täter bzw. Täterinnen einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen und bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell