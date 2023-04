POL-MA: Heidelberg: Alkoholfahrt endet mit fünf beschädigten Fahrzeugen und einem deformierten Zaun - weitere Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr entfachten zwei derzeit noch unbekannte Täter einen Brand in einem leerstehenden Industriegebäude in der Fahrlachstraße und flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeugen beobachteten die beiden etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war ...

