Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr entfachten zwei derzeit noch unbekannte Täter einen Brand in einem leerstehenden Industriegebäude in der Fahrlachstraße und flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeugen beobachteten die beiden etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte den entzündeten Unrat schnell löschen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

