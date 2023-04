Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit zwei Verletzten am Iqbal-Ufer

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann in seinem VW auf dem Iqbal-Ufer in Richtung der Ernst-Walz-Brücke. Als der Mann in die Vangerowstraße abbog, übersah er den entgegenkommenden PKW einer 22-jährigen Frau. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 22-jährige Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 32-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

