Polizei Gütersloh

POL-GT: Gesuchter Anhänger aufgefunden - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein am vergangenem Wochenende gestohlen gemeldeter Anhänger konnte durch aufmerksame Zeugen am Donnerstagmorgen (30.03.) an der Straße Am Faulbusch/ Dieselstraße aufgefunden werden.

Der Anhänger wurde am Samstag (25.03.) an der Röntgenstraße gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des auffälligen Anhängers in schwarz mit Aufdruck machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell