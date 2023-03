Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeibeiratssitzung in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Vergangene Woche tagte zum ersten Mal in diesem Jahr der Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Der Polizeibeirat ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Die Mitglieder des Beirats kommen in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Er unterstützt nicht nur ein vertrauensvolles Verhältnis, sondern trägt auch Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung an die Polizei heran. Der Polizeibeirat berät mit dem Leiter der Polizeibehörde polizeiliche Angelegenheiten, die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung von Bedeutung sind. Dazu gehören auch an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden, deren Bedeutung über den Einzelfall hinaus gehen oder an deren Behandlung ein öffentliches Interesse besteht. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Vorsitzender des Polizeibeirats ist Jan Ziervogel. Sein Stellvertreter ist Hans Schäfer.

Jan Ziervogel begrüßte die Mitglieder des Beirats, sowie Landrat Adenauer und den Leitenden Polizeidirektor Holger Meier am vergangenen Mittwoch (23.03).

Im Wesentlichen wurde den Mitgliedern die Zahlen aus den Jahresbilanzierungen der Direktionen Kriminalität, Verkehr, sowie Gefahrenabwehr- und Einsatz vorgestellt.

Gesondert erörtert wurden die Geldautomatensprengungen der letzten Monate. In fünf Fällen schlugen die Täter 2022 im Kreis Gütersloh zu. Im Jahr 2021 waren es kreisweit sechs Taten. Ein Ermittler des Kriminalkommissariats 2 stellte den Mitgliedern des Beirats die Herausforderungen vor, welche diese Taten nicht nur für die Kriminalbeamten mit sich bringen.

Besonders erfreut äußerte sich Jan Ziervogel stellvertretend für die Mitglieder des Beirats über die Kooperationen mit den Volkshochschulen im Kreis in Sachen Pedelec-Training für Senioren. Die Zahl der verunglückten Radfahrenden im Kreis Gütersloh ist unverändert zu hoch. Statistisch gesehen verunfallten Radfahrende im Kreis Gütersloh 2022 alle 12 Stunden. Im Jahr 2022 erlitten142 Senioren bei Unfällen mit dem Rad oder auf dem Pedelec Verletzungen, 3 starben. Die Zunahme der verunglückten Senioren im Straßenverkehr, welche mit dem Rad oder dem Pedelec unterwegs sind, stellt die Polizei vor neue Aufgaben. Um dem Negativtrend entgegen zu treten, haben die Beamten der Verkehrsunfallprävention das Pedelec-Training für Senioren entwickelt. Erste Kurse fanden 2022 statt. Das erfolgreich gestartete Projekt wird 2023 fortgeführt.

Neben zahlreichen weiteren Themen setzten sich die Mitglieder noch mit dem Projekt "Wertearbeit in der Kreispolizeibehörde Gütersloh" auseinander. Dieses wurde Anfang Januar im Kreishaus gemeinsam mit dem ZeBuS (Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge der Polizei Nordrhein-Westfalen; https://lafp.polizei.nrw/zebus [lafp.polizei.nrw]) im Kreishaus Gütersloh vorgestellt. Die tägliche Polizeiarbeit ist von einer Vielzahl an Werten geprägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Gütersloh haben den Wert "Gerechtigkeit" gewählt. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, welches sich auf der Internetseite der Polizei Gütersloh befindet. https://guetersloh.polizei.nrw/medien/werteorientierung-in-der-kreispolizeibehoerde-guetersloh-gerechtigkeit [guetersloh.polizei.nrw]

