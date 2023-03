Polizei Gütersloh

POL-GT: Mutmaßliche Diebesbande entwendet mehrere Audi SUV in Schloß Holte und Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Gleich drei hochwertige Audi SUV wurden in der vergangenen Mittwochnacht (28.03. - 29.03.) in Schloß Holte und Stukenbrock gestohlen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh halten einen Tatzusammenhang für sehr wahrscheinlich und gehen derzeitig von einer agierenden Diebesbande aus. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bei den Tatorten handelt es sich um die Straßen Bonifatiusweg (Stukenbrock-Senne), Kolpingstraße (Stukenbrock) sowie der Ostpreußenweg in Schloß Holte. Am Bonifatiusweg haben die Diebe einen Audi Q5 (Baujahr 2019) mit den Kennzeichen HF-WM 506 gestohlen. Am Ostpreußenweg haben die Täter ebenfalls einen Audi Q5 (Baujahr 2018) gestohlen. Dort waren die Kennzeichen GT-QZ 182 angebracht. An der Kolpingstraße entwendeten die Diebe einen Audi Q7 (Baujahr 2015) mit den Kennzeichen GT-CH 2960.

Den aktuellen Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurden alle Fahrzeuge mit technischen Hilfsmitteln zur Überwindung der Keyless-Go-Systeme gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat in der vergangenen Mittwochnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

