Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrerin kollidiert auf der B61 mit geparkten Autos

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (28.03., 08.20 Uhr) ereignete sich auf dem Westring/ B61 ein Alleinunfall einer 48-jährigen Gütersloherin, die sich dabei schwer verletzte. Den Erkenntnissen nach befuhr die Frau mit einem Renault die B61 in Richtung Bielefeld. Etwa in Höhe der neuen Fußgängerbrücke am Paul-Westerfölke-Weg kam die 48-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen abgestellten VW Multivan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf zwei weitere geparkte Pkw geschoben.

Die 48-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloh Krankenhaus gefahren.

Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 16 000 Euro. Beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen den Abtransport der beschädigten Fahrzeuge.

