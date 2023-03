Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-jähiger E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand - Polizist verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen informierten am Dienstagabend (28.03., 19.40 Uhr) die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Mann, welcher auf einem E-Scooter an der Straße Am Schlangenbach entlang fuhr. Als die Polizei vor Ort eintraf, weigerte sich der 28-Jährige sich auszuweisen. Er war merkbar stark alkoholisiert und beleidigte die Beamten auf der Straße lauthals. Zur Feststellung seiner Identität wurde er letztendlich zur Polizeiwache gefahren. Dagegen wehrte er sich. Er versuchte zu flüchten und musste anschließend fixiert werden. Nach Rücksprache mit dem Eildienst der Staatsanwaltschaft sollte dem Gütersloher aufgrund der E-Scooter-Fahrt unter Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen werden. Auch dabei zeigte er sich sehr aggressiv. In der Folge musste er erneut fixiert werden, um die Blutentnahme durch einen Arzt zu gewährleisten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Dieser war anschließend nicht mehr dienstfähig. Der 28-Jährige verbrachte die Nacht anschließend im Polizeigewahrsam.

Gegen den ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und der Beleidigungen eingeleitet. Zudem wird gegen ihn ermittelt, da er im Zuge des Einsatzes den sogenannten Hitlergruß zeigte.

