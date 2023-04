Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Firmengelände - 16 Autoreifen samt Alufelgen entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag, 13:30 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr, gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft auf das Gelände einer Firma in der Memeler Straße, indem diese zunächst über einen Zaun kletterten. Nachdem die Täter auf das Firmengelände gelangt waren, nahmen diese sechszehn Autoreifen sowie die dazugehörigen Alufelgen im Wert von 1.600 Euro an sich und flüchteten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird davon ausgegangen, dass die Täter die Autoreifen mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sandhofen, Tel.: 0621 / 77769 - 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell