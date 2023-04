Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hameln (ots)

Am gestrigen Abend (18.04.2023) kam es gegen 22:00 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Rumbeck und Heßlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussage überschlug sich das Krad mehrere Male. Zuvor soll es einen Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Der 22-Jährige kam schwerverletzt am Fahrbahnrand zum liegen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Bereits am Montag (17.04.20023) verursachte der aus Hessisch Oldendorf stammende Motorradfahrer einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 83. Da der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung bestand, wurde der Führerschein sichergestellt. Ob für den gestrigen Unfall ebenfalls eine Medikamentenbeeinflussung oder unangepasste Geschwindigkeit ursächlich war, kann bisher nicht gesagt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Gegen den 22-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell