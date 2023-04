POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden gibt die Verkehrsunfallstatistik 2022 bekannt

Hameln (ots) - In den frühen Morgenstunden des 12.04.2023 (Mittwoch) brachen unbekannte Täter in ein Café in der Straße "164er Ring" in Hameln ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Bargeld, sowie Tablets. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

