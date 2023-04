POL-HM: Unbekannte Täter entwenden Tablets und Bargeld

Hameln (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.04.2023) auf Donnerstag (13.04.2023), brachen unbekannte Täter in eine Kneipe in der Hummenstraße in Hameln ein. Die Täter gelangten in den Innenbereich und entwendeten ein Behältnis, in welchem sich Trinkgeld befand. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden. ...

