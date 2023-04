POL-HM: Unbekannte entwenden Rüttelplatte von Baustelle

Hameln (ots) - Am Mittwoch (05.04.2023) gegen 10:00 Uhr, kam es in der Heinestraße in Hameln zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 73-jährigem Fahrzeugführer und Bauarbeitern. Der Hamelner sei zuvor mit seinem Pkw in eine Baustelle gefahren und habe dabei mehrere Leitkegel der Baustelle beschädigt. Da der Senior den Pkw nicht selbstständig aus dem Unfallbereich habe fahren können, fuhr ein Bauarbeiter den Pkw ...

