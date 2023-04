Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht mündet in Auseinandersetzung

Hameln (ots)

Am Mittwoch (05.04.2023) gegen 10:00 Uhr, kam es in der Heinestraße in Hameln zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 73-jährigem Fahrzeugführer und Bauarbeitern. Der Hamelner sei zuvor mit seinem Pkw in eine Baustelle gefahren und habe dabei mehrere Leitkegel der Baustelle beschädigt. Da der Senior den Pkw nicht selbstständig aus dem Unfallbereich habe fahren können, fuhr ein Bauarbeiter den Pkw für den Hamelner beiseite und stellte das Fahrzeug wenige Meter weiter ab. Der 73-Jährige setzte sich im Anschluss wieder in seinen Pkw und entfernte sich umgehend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten zur Unfallbeteiligung nachzukommen. Die Bauarbeiter informierten daraufhin die Polizei. Noch vor der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei, kehrte der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug zurück und stritt eine Beteiligung an dem Unfall ab. Infolgedessen kam es zu einem Streit zwischen dem Fahrzeugführer und einem Mitarbeiter (59 Jahre alt) der Baustelle, bei dem dieser mehrfach von dem Hamelner ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Das Opfer habe sich daraufhin gewehrt. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell