Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall ohne Fahrerlaubnis - 17-Jähriger unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Hameln (ots)

Am Dienstag (04.04.2023), gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Bäckerstraße, kurz vor der Einmündung in den Münsterwall, in Hameln ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden an zwei Pkw entstand. Der verursachende Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren einen anderen Pkw. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zusätzlich zeigte ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Betäubungsmittel an. Eine Blutprobe wurde bei dem Beschuldigten entnommen. Dem 17-Jährigen wurde das Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, sowie Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

