POL-HOL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Holzminden: Einbruch in Bildungseinrichtung aufgeklärt, drei Tatverdächtige ermittelt und Diebesgut sichergestellt.

Holzminden (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 11.02.2023 waren bislang unbekannte Täter in die Stiftung Bildung & Handwerk an der Rumohrtalstraße in Holzminden eingebrochen und haben eine große Anzahl an PC und Laptop entwendet. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Objekt, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einzelnen Schulungsräumen und entwendeten dort installierte PC und Laptop im Wert von mindestens 10.000,- Euro. Über diesen Einbruch wurde am 14.02.2023 mit einem Zeugenaufruf in den Medien berichtet.

Mehrere Hinweise durch Zeugen, die konkret auf die Personen hindeuteten und gezielte Ermittlungen des Kriminaldienstes des Polizeikommissariat Holzminden führten in der Folge zur Identifizierung von mindestens drei Tatverdächtigen im Alter von 19,21 und 24 Jahre aus der Stadt und dem Landkreis Holzminden.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte kurzfristig Durchsuchungsbeschlüsse, die seitens des Amtsgerichtes Hildesheim erlassen und umgehend durch die Polizei umgesetzt wurden. Hierbei konnte ein Großteil des hochwertigen Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden auch Beweismittel vorgefunden, die den Rückschluss zulassen, dass ein Einbruch in die selbe Einrichtung im Sommer 2022 auch auf das Konto dieser Tatverdächtigen gehen könnte. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

