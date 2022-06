Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Samstag gegen 19.50 Uhr befuhr eine 84jährige Pedelecfahrerin aus Willich in Willich einen Feldwirtschaftsweg aus Richtung Parkstraße kommend in Richtung Kempener Straße. Im Kreuzungsbereich des Feldweges mit der Kempener Straße wollte sie weiter geradeaus auf die Severinstraße fahren. Beim Überqueren der Kempener Straße achtete sie nicht auf einen 41jährigen PKW Führer aus Willich, der die Kempener Straße aus Richtung St. Töniser Straße kommend in Richtung Krefelder Straße befuhr. Trotz sofortigem Ausweichmanöver des 41jährigen kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und musste verletzt mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /UR (537)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell