POL-HOL: Flucht vor der Polizei endet mit Verkehrsunfall

Holzminden (ots) - In der Nacht zu Samstag, den 11.02.2023 waren bislang unbekannte Täter in die Stiftung Bildung & Handwerk an der Rumohrtalstraße in Holzminden eingebrochen und haben eine große Anzahl an PC und Laptop entwendet. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Objekt, ...

mehr