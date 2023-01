Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt am Wochenende gleich zweimal Autoaufbrecher fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0079

Gleich zweimal ist es Beamtinnen und Beamten der Polizei Dortmund am Wochenende (21./22. Januar) gelungen, Autoaufbrecher festzunehmen. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Die erste Festnahme erfolgte nach einer Tat an der Semerteichstraße in Dortmund-Hörde. In Höhe der Einmündung Auf'm Brautschatz hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die sich an einem dort abgestellten Lieferwagen zu schaffen machten, und die Polizei alarmiert. Diese stellte vor Ort fest, dass die Tür des Fahrzeugs aufgebrochen und aus dem Innenraum Werkzeug entwendet worden war.

Der Zeuge hatte die Flucht der Täter in einem Auto beobachtet. Im Rahmen der Fahndung fiel den Beamten an der Märkischen Straße ein Auto mit zwei Insassen auf, das zu der Zeugenbeschreibung passte. Bei der folgenden Kontrolle wurden die beiden Männer (21 und 33) vorläufig festgenommen. Das Auto wurde ebenso sichergestellt wie das darin gefundene Aufbruchwerkzeug und die mutmaßliche Tatbeute.

Für die Tatverdächtigen führte der Weg anschließend ins Polizeigewahrsam.

Die zweite Festnahme erfolgte an der Lambachstraße in der nördlichen Innenstadt. Gegen 3.15 Uhr hatte dort ein Zeuge bemerkt, wie ein Mann ein geparktes Auto durchsuchte, und die Polizei gerufen. Die Polizisten stellten vor Ort zwei Fahrzeuge fest, an denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen worden war. Beide waren zudem offenbar durchwühlt worden. Eine weitere Feststellung: Hinter einem Fahrzeug in der Nähe versuchte sich offenbar ein Tatverdächtiger vor den Einsatzkräften zu verstecken. Ohne Erfolg: Die Beamten entdeckten ihn und konnten ich nach kurzer Flucht an der Heroldstraße vorläufig festnehmen. Auch sein Weg führte ins Polizeigewahrsam.

Vor Ort stellten die Beamten noch bereitgelegte mutmaßliche Tatbeute sicher.

Die Ermittlungen dauern in allen Fällen noch an.

