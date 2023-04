Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in mehrere Bäckereifilialen

Hameln (ots)

Zwischen Sonntag (09.04.2023) und Dienstag (11.04.2023) brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Hameln ein. Dort wurde ein Tresor angegangen.

Ebenfalls über das Osterwochenende, in der Zeit von Samstag (08.04.2023) bis Dienstag (11.04.2023), wurde in eine weitere Filiale der Bäckereikette in der Werftstraße eingebrochen. Hier gelangen unbekannte Täter in den Innenbereich und entwendeten einen Wandtresor, in welchem sich Wechselgeld befand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell