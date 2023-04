Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: (Alt)bekannte Gesichter mit neuer Aufgabe

Hameln (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ist seit dem 01.04.2023 unter neuer Leitung. Polizeidirektor Matthias Kinzel begrüßte den Ersten Kriminalhauptkommissar Manfred Hellmich am neuen Dienstort. "Gut, dass wir mit Manfred Hellmich eine erfahrene und in der Polizeiinspektion geschätzte Führungspersönlichkeit für diesen verantwortungsvollen Posten gewinnen konnten. Zeitgleich bekommt das Polizeikommissariat (PK) Bad Pyrmont mit Sladjana Popovic eine fachkompetente Leiterin als Nachfolgerin." Hellmich übernimmt für eine befristete Zeit die Nachfolge von Polizeioberrätin Dilek Baydak-Stadelmann. Diese wechselte im April zur Polizeidirektion Hannover.

Zugleich gab Hellmich seinen Posten als Leiter des PK Bad Pyrmont an Kriminalhauptkommissarin Sladjana Popovic weiter, welche den Dienstposten ebenfalls zum 01.04.2023 übernommen hat.

Hellmich betonte, er freue sich auf den Standort Hameln und die damit verbundenen neuen Aufgaben, welche ihm jedoch nicht gänzlich unbekannt seien. "Durch meine frühere Verwendung als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes des PK Holzminden, konnte ich bereits wertvolle Erfahrungen in dem Arbeitsbereich sammeln. Von jetzt an für beide Landkreise unserer Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden im ermittelnden Bereich verantwortlich zu sein und das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, freut mich sehr. Dieser neuen Herausforderung stelle ich mich gerne."

Auch die neue Leiterin des PK Bad Pyrmont erklärte: "Ich freue mich, die polizeiliche Verantwortung in dieser schönen Kurstadt bis zur Rückkehr des originären PK-Leiters Manfred Hellmich zu übernehmen." Die 42-Jährige, welche zuletzt als Leiterin des Fachkommissariats für Kinder- und Jugendkriminalität in Hameln tätig war, bekräftigte: "Für meine hiesige Dienstzeit, möchte ich besonders die gute Kommunikation und Interaktion mit der Bevölkerung, als auch mit den ansässigen Netzwerkpartnern in Bad Pyrmont beibehalten."

